Ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois causou polêmica ao apresentar ao governo um pedido para acumular o seu salário com o de desembargadora aposentada, o que lhe garantiria vencimento bruto de R$ 61,4 mil. A informação veio a público nesta quinta-feira (2). No documento de 207 páginas, ela reclamava que, por causa do teto constitucional, "só" podia ficar com R$ 33,7 mil do total das rendas. A ministra dizia que essa situação, "sem sombra de dúvidas, se assemelha ao trabalho escravo". Ela questionava ainda como poderia "comer, beber e calçar" com esta remuneração. À tarde, com a péssima repercussão, desistiu do pedido.