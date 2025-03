Gramado Summit reunirá público nerd e curiosos na Arena Geek

Rodrigo Selback (à esquerda), apresentador da Ubisoft TV, faz a curadoria da Arena Geek. Gramado Summit / Divulgação

Filmes, séries e videogames são parte essencial da cultura pop. De acordo com o Relatório Cultura e Arte no Brasil – Hábitos e Comportamentos dos Brasileiros, desenvolvido pela Opinion Box em conjunto com a criadora de conteúdo Mikannn, 40% dos brasileiros consomem algo ligado ao universo geek – como filmes de heróis, jogos online e outros.

Atenta a este público está a Gramado Summit, feira de inovação e tecnologia. Por isso, em 2024, a marca decidiu investir em uma Arena Geek, que se repetirá na 8ª edição do evento. Esse ambiente permite que os participantes explorem mais esse mundo que conecta tecnologia, games, quadrinhos e cultura pop. O espaço visa mostrar como essa indústria inspira inovação e conecta diversas gerações.

– A indústria dos games é maior do que a indústria da música e do cinema, juntas. Então, a partir do momento que a gente entende que existe um público muito forte, que tem uma conexão direta com inovação por toda a inteligência que existe por trás dessa indústria, começou a fazer muito sentido levá-la para a Gramado Summit. E eu acabei conhecendo um cara incrível, que é o Rodrigo Selback, e as ideias acabaram se encontrando. É uma indústria nova, muito forte e que, ao mesmo tempo, permite que a gente amplie o nosso público no festival – diz o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.

Entre os nomes confirmados para esta edição, destacam-se Diego Martinez (general manager da Riot Games no Brasil), Ana "Anyazita" Muniz (narradora finalista do prêmio eSports Brasil) e Hui Jin Park (mestre em Design Studies – Applied Imagination for Creative Industries pela Central Saint Martins de Londres, na Inglaterra).

– O universo geek é um dos setores mais dinâmicos e promissores da atualidade. Ele não é apenas sobre entretenimento, mas também sobre inovação, criatividade, negócios e, principalmente, paixão. A Arena Geek da Gramado Summit foi criada para destacar esse potencial e conectar talentos, marcas e empreendedores – destaca o curador da Arena Geek e apresentador da Ubisoft TV, Rodrigo Selback.

A feira ocorre entre 4 e 6 de junho, no Serra Park. Para participar, basta entrar no site do Gramado Summit 2025 e adquirir um ingresso, que está por R$ 1.490 para os três dias.

Em entrevista, Selback aborda a criação da Arena Geek, além de elucidar a importância de focar esse público.

Como surgiu a ideia de incluir uma Arena Geek na Gramado Summit?

Hoje todo mundo é um pouco geek e um pouco gamer. A pessoa pode não se considerar geek, mas acompanha diversas formas narrativas relacionadas a super-heróis e outros temas da cultura nerd, como séries, filmes, quadrinhos ou livros. Ela pode não se considerar gamer e ter diversos jogos ocasionais instalados no celular e, sempre que pode, para e dá uma jogadinha.

A cultura geek, incluindo games, quadrinhos, ficção científica e streaming, tem uma influência direta no comportamento dos consumidores e no desenvolvimento de novas tecnologias. Decidimos criar a Arena Geek para dar visibilidade a esse ecossistema e mostrar como ele se conecta ao empreendedorismo e à inovação – e que é uma grande oportunidade de negócios.

Qual é a importância do multiverso geek dentro do cenário de inovação e empreendedorismo?

O multiverso geek não é apenas entretenimento. Ele impulsiona tendências tecnológicas e, mais visivelmente, as culturais. Pensando nas tecnológicas, a NVIDIA, companhia de computação de Inteligência Artificial (IA), surge como uma empresa voltada ao público gamer. Muitas das inovações que usamos hoje foram imaginadas primeiro pela ficção científica, pelos jogos e quadrinhos.

A ficção sempre antecipa a realidade. Hoje, o "geek money" movimenta bilhões globalmente e isso abre oportunidades para startups e empresas inovadoras que buscam explorar novas narrativas, modelos de negócios e tecnologias imersivas.

O público nerd e gamer tem grande potencial de mercado. Como os empreendedores podem se conectar com essa audiência?

A chave para se conectar com essa audiência é a autenticidade. O público geek valoriza experiências imersivas e um storytelling bem construído. Nós amamos as histórias que nossas franquias e marcas favoritas nos entregam.

As marcas e os empreendedores precisam entender a cultura geek. Com isso, devem oferecer produtos e serviços que realmente agreguem valor e interajam com essa comunidade nos canais em que ela está presente – como plataformas de streaming, redes sociais e eventos temáticos.

O que os visitantes podem esperar da programação da Arena Geek neste ano?

Este ano já estamos superando todas as expectativas. Depois do que construímos em 2024, o mercado geek criou um imenso interesse por estar nesta arena. Teremos um conteúdo diversificado que abrange games, streaming, quadrinhos, painéis oficiais de franquias famosas da cultura pop e suas interseções com inovação e tecnologia.

Os participantes da GS podem esperar debates sobre o futuro do entretenimento digital, o impacto da Inteligência Artificial nos games, oportunidades no mercado de colecionáveis e muito mais.

A curadoria da Arena Geek trouxe grandes nomes do setor. O que cada um dos convidados pode agregar ao evento?

Cada convidado traz uma perspectiva única. Mais do que isso, porém, mostra que esse mercado gigantesco ainda tem muitos desafios e que eles são enfrentados com muita criatividade, inovação e uma comunidade apaixonada.

Teremos desenvolvedores de games compartilhando insights sobre criação e monetização, influenciadores discutindo o papel do streaming e das comunidades digitais, além de empreendedores e investidores que estão ajudando a moldar o futuro do setor geek no Brasil. Essa diversidade de vozes torna a Arena Geek um espaço único e rico em conhecimento e oportunidades.

Como os games, o streaming e os quadrinhos influenciam o cenário da inovação no Brasil?

Essas áreas são motores de inovação porque desafiam constantemente os limites da tecnologia e da criatividade. O setor de games, por exemplo, impulsiona avanços em realidade aumentada e Inteligência Artificial. O streaming, por sua vez, está transformando a forma como consumimos conteúdo. Se pegarmos grandes plataformas de streaming e e-commerce, parte delas já possuem games dentro de suas plataformas, e os quadrinhos continuam criando narrativas que são utilizadas depois em diversas mídias. Esse ecossistema cria oportunidades para startups, marcas e desenvolvedores brasileiros se destacarem globalmente.

O mercado geek está crescendo rapidamente. Quais tendências podem definir o futuro desse setor no País?

O crescimento do mercado geek no Brasil está sendo impulsionado por várias tendências, como a ascensão dos eSports, a popularização do metaverso, a criação de novos estúdios de games, a expansão do mercado de colecionáveis e franquias, além, claro, de uma maior produção e valorização de conteúdos nacionais. Isso sem contar a convergência entre games e outras áreas, como educação e saúde, que pode abrir novas frentes de inovação.

Além do entretenimento, como o universo geek pode gerar novas oportunidades de negócios e investimentos?

O universo geek já é um grande gerador de negócios, indo muito além do entretenimento. Há oportunidades em setores como gamificação para empresas, realidade virtual para treinamentos, educação baseada em jogos, metaversos corporativos, simplificação em diversas áreas digitais e até investimentos em ativos digitais, como colecionáveis e skins.

Como a Arena Geek contribui para aproximar o público geral dos temas de tecnologia e criatividade?

A Arena Geek serve como ponte entre criatividade e inovação. Muitas pessoas podem entrar nesse universo da paixão por games ou cultura pop, mas acabam descobrindo novas possibilidades de carreira e negócios e ficam porque se apaixonam. Ao trazer conteúdos relevantes, o palco desmistifica a tecnologia e inspira novas ideias.

Para os empreendedores que ainda não exploram esse mercado, qual seria o primeiro passo para entender e atuar nesse universo?