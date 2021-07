Agrotóxico Indústria alvo de ação indenizatória respondeu por 8,99% do mercado gaúcho na venda do 2,4-D MP e PGE requerem que Adama Brasil seja condenada a pagar R$ 21,77 milhões para reparar danos coletivos. A empresa foi a única a rejeitar acordo de mitigação de prejuízos em parceria com autoridades estaduais