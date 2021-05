Potencial de novos mercados Ministra da Agricultura diz que certificação do RS como zona livre de aftosa sem vacinação é "marco na pecuária" e promete estender status a todo o país Além do RS, Paraná, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso receberam novo status sanitário da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)