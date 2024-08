Imagens de famosas como Kylie Jenner, Anitta, Bianca Andrade e Livia Nunes utilizando dois ou mais biquínis sobrepostos — um em cima do outro — durante o verão europeu viralizaram nas redes sociais recentemente. A tendência propõe criar camadas com as peças de modelos iguais ou diferentes e deixá-las estrategicamente aparentes.