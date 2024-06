Um grupo de artesãs se uniu para produzir peças de roupas e acessórios em tricô e crochê às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Intitulado de Artesãs Solidárias, o projeto surgiu a partir do interesse de um time de profissionais de todo o Brasil que compartilharam com a colega gaúcha Patrícia Hagemann o interesse em colaborar com a região.