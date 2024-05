Indústria de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a Proaço busca no Rio Grande do Sul profissionais para preencher 40 vagas de emprego. A empresa fabrica estruturas de aço para obras. O gerente administrativo Aníbal Barbosa destaca o interesse em recrutar trabalhadores entre os gaúchos atingidos pela enchente. Por isso, ela está com um projeto que oferece auxílio moradia por seis meses, incluindo valor para aluguel limitado a R$ 1 mil, móveis e eletrodomésticos básicos, além de ajuda de custo para a viagem.