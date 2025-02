Geisy Arruda recebe medida protetiva após denunciar ex-namorado por agressão

Geisy Arruda denunciou o ex-namorado Rodrigo Adão por violência e agressões verbais. Conforme a influenciadora, ela recebeu uma medida protetiva no sábado (15). O fotógrafo nega as acusações.

À polícia, Geisy relatou que o relacionamento começou sob manipulação e que, após tornarem o namoro público, outras mulheres afirmaram viver relacionamentos com Rodrigo. O boletim foi registrado em 10 de janeiro, conforme informações da CNN .

Agressões Verbais

Em entrevista à CNN, ela revelou que sustentava financeiramente o ex-companheiro. Além disso, ela arcava com despesas pessoais do fotógrafo, como dívidas pela pensão do filho dele.