"Não gostaria de ver outras pessoas perdendo dinheiro", afirma ex-atriz mirim que recusou publicidade com casas de aposta

Conhecida pelo trabalho como Bia no remake de Chiquititas (2013), a atriz Raissa Chaddad, 22 anos, revelou que negou propostas de publicidade para casas de apostas mesmo em meio a dificuldades financeiras.

As ofertas de parceria surgiram quando ela atingiu a maioridade. Apesar dos apertos econômicos, ela recusou as oportunidades por não concordar com jogos de azar.