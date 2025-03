EUA prorroga prazo para Chevron liquidar operações na Venezuela

Poucas horas antes, o presidente Donald Trump havia anunciado que os países que compram petróleo e gás venezuelano pagarão uma tarifa de 25% a partir de 2 de abril em suas transações comerciais com os Estados Unidos.

No final de fevereiro, o magnata republicano anunciou o fim da licença que permite à Chevron operar na Venezuela.

Como consequência, o Departamento do Tesouro ordenou o "encerramento de atividades" no país caribenho da Chevron, de suas "empresas conjuntas" com a petroleira estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA) ou de qualquer companhia na qual essa última possua "uma participação igual ou superior a 50%".