Virginia, Khloe Kardashian e mais: quem são as famosas que aderiram à tendência do biquíni na neve

Na segunda-feira (20), Virginia Fonseca chamou a atenção com uma publicação inusitada. Durante viagem para a Suíça, a influenciadora compartilhou um clique no qual ela aparece de biquíni , botas, luva e touca, em uma paisagem coberta de neve.

Celebridades que aderiram ao biquíni na neve

Apesar da comoção, esse tipo de retrato não é uma novidade entre as influenciadoras. Nomes como GKay, Anitta e Luciana Gimenez também já compartilharam fotos parecidas. Os registros são visualmente impactantes, e uma aposta inusitada para chamar a atenção do público.

Anitta

Gkay

Durante viagem para o Canadá, a influenciadora GKay também posou de biquíni em paisagem nevada. Para o clique, ela combinou botas de pelo pretas com cano altíssimo, combinado a um biquíni minimalista, na cor preta com detalhes em brancos. "Meu look de neve favorito" , brincou a criadora de conteúdo na legenda.

Luciana Gimenez

"Bora viver, seus lindos? Mais um dia de neve!", escreveu Luciana Gimenez em sua postagem de biquíni na neve. A apresentadora combinou o traje de banho vermelho com com botas, equipamento completo de esqui e casaco pesado de pelos brancos.

Khloe Kardashian

Malu Borges

Reconhecida por seu estilo ousado e por suas produções inusitadas, Malu Borges também aderiu ao modelo de fotos na neve. No clique da influenciadora, ela aparece com um biquíni temático da personagem Hello Kitty, com touca combinando e botas de neve nos pés.