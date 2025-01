Boatos sobre um romance entre Jennifer Aniston e Obama ganharam força nas redes sociais. CHIP SOMODEVILLA / Jimmy Kimmel Live/ / POOL - AFP / Reprodução

Rumores sobre um suposto affair entre Barack Obama e Jennifer Aniston surgiram nas redes sociais nesta segunda-feira (20). Os boatos ganharam força após o ex-presidente ir sozinho na posse de Donald Trump.

A ausência de Michelle Obama, esposa do democrata, foi um dos assuntos mais comentados do dia nas redes sociais. Com isso, internautas passaram a comentar a história do romance do político com a atriz, mesmo apesar de ela já ter desmentido qualquer envolvimento amoroso com ele.

Boatos

A história começou a repercutir em 2024, após um post na newsletter da influenciadora Jessica Reed Kraus. Na ocasião, ela afirmou que o casal Obama estaria próximo de anunciar o divórcio e disse ter informações de uma fonte próxima de Jeniffer confirmando o envolvimento dela com o ex-presidente.

"Ele está com Jennifer Aniston. Minha antiga empresária, agora uma amiga, está conectada ao círculo íntimo dela. Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o caso surgiu casualmente. A própria Jennifer admitiu. Eles estavam sentados com uma vidente, o que faz parecer surreal, mas definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos", dizia um trecho da publicação.

Jennifer já desmentiu a história

A atriz desmentiu a informação em outubro do ano passado, durante entrevista no programa do apresentador Jimmy Kimmel. Na época, a intérprete de Rachel em Friends reagiu a uma capa da revista InTouch, cuja manchete era "A verdade sobre Jen e Barack". Ela negou qualquer laço amoroso com o democrata:

— Você recebe ligações do seu empresário, de algum tabloide inventando uma história e vem isso. Eu não fiquei com raiva. Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele (Barack Obama) uma vez. Eu conheço mais a Michelle do que ele.

A história voltou a ser comentada em dezembro, quando Michelle não acompanhou o marido no funeral de Jimmy Carter. Ela também já havia declarado que não iria comparecer na posse de Trump, a quem sempre fez oposição. Até o momento, o casal não comentou a história.

Em 17 de janeiro, Barack Obama fez um post no Instagram celebrando o aniversário da esposa. "Feliz aniversário para o amor da minha vida", escreveu. "Sou muito sortudo de poder viver as aventuras da vida com você!", completou o democrata.