Padre Fábio de Melo revela nova luta contra depressão: "Vontade de deixar de viver"

Sacerdote já havia enfrentado a doença no passado, como relatado no livro "A vida é cruel, Ana Maria". Kleber Alepereira / Divulgação

Aos 53 anos, o padre Fábio de Melo emocionou fiéis ao revelar, no domingo (19), que enfrenta novamente um quadro de depressão. O depoimento foi dado durante a celebração dos 35 anos da Comunidade Obra de Maria, formada por missionários, padres e fiéis da Igreja Católica, no Estado de Pernambuco.

— Quero abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas duas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas últimas duas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente: a vontade de deixar de viver — afirmou o padre.

O sacerdote já havia enfrentado a doença no passado, como relatado no livro A vida é cruel, Ana Maria, segundo o Estadão. Na obra, ele descreve: "Você nunca soube dos transtornos depressivos que eu enfrentei. Muito poucos souberam. O desejo de morrer me assombrava constantemente. E ele me envergonhava".

Apoio espiritual e profissional

Em suas redes sociais, o padre ressaltou a relevância do acompanhamento psicológico para lidar com a depressão. "O acompanhamento profissional se torna uma ferramenta essencial, uma maneira de Deus agir em nossas vidas, nos guiando com sabedoria e acolhendo nossas feridas", escreveu.

Ele também encorajou aqueles que vivem situações semelhantes a buscarem ajuda. "Se você, assim como eu, se encontra nessa situação, não hesite em procurar ajuda", concluiu.

Depoimento emocionado

Ainda durante o evento, o religioso descreveu os desafios enfrentados para estar presente.

— Quinze minutos antes de sair para o evento, eu estava na cama, incapaz de dar algo de mim a alguém. Quem me levou foi a obrigação. Depois, já no palco, senti dor no peito, sensação de asfixia, medo, angústia, tristeza, vontade incontrolável de sair e ir embora. Mas o povo estava lá, dando-me amor, carinho, oração.

Ao encerrar a fala, ele também demonstrou esperança para enfrentar o quadro.

— Eu proclamo que estou nascendo de novo e que este é o primeiro minuto da minha nova vida.

Como pedir ajuda?

Busque um posto de saúde do SUS, que fará o encaminhamento para um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), onde psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais poderão fornecer auxílio.