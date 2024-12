Estresse e tristeza no fim de ano: especialista explica o que são esses sintomas e como enfrentá-los

Estar atento aos sinais e ver a data com outros olhos é uma dica para passar pelas comemorações Angela / stock.adobe.com

A proximidade do fim do ano pode despertar inúmeros sentimentos: o cumprimento de objetivos, a saudade da família ou incômodo com questões não resolvidas. Caso sobressaiam para o lado negativo, esses efeitos podem gerar gatilhos para doenças, como a depressão. Estar atento aos sinais é uma forma segura de passar pelas festas de Natal e Ano Novo.

Entre os diferentes sentimentos, existe uma série deles considerados “normais” para essa época do ano, e se encaixam no conceito de “Síndrome Dezembrina”, como aponta a psicóloga e doutora em Psicologia do Desenvolvimento, Ciomara Benincá:

— O término de um ano representa um período da nossa vida que passou, que jamais retornaremos. E é só em dezembro que se consegue prestar atenção no que não foi feito, seja no trabalho, saúde e até reformas da casa. Essa é uma cobrança autoimposta, ninguém nos obriga a isso, mas é natural do ser humano.

Um dos fatores que influenciam indiretamente para a fase de auto cobrança é a simbologia do Natal e do Ano Novo, que remetem a nascimento e recomeços.

Neste cenário, podem surgir três tipos de comportamentos diferentes: um mais animado com as comemorações e decorações, outro estressado de ter que participar das festas novamente, e outro melancólico com saudade dos entes que perdeu.

Apenas o último seria o mais preocupante no cenário da saúde mental, porque pode se apresentar de forma aguda e se estender mesmo após as festas, como explica a psicóloga:

— O caso mais sério é o melancólico, aquele que não gosta de Natal, que se sente triste. Talvez essa pessoa tenha uma tendência depressiva e o Natal seja o gatilho, de lembrar da infância, das pessoas que perdeu nesse trajeto. Pode ser que essa melancolia passe em janeiro, mas se isso se estender, é interessante procurar um profissional.

“Viver o presente é a forma mais eficaz de evitar essa tristeza”

Entre as formas de driblar a chegada dos sentimentos ruins, a psicóloga ressalta a necessidade de ver o fim do ano de outra maneira, sem deixar que os momentos felizes sejam objetivos e metas para o futuro.

Entre as dicas, está o exercício de incluir na rotina diária momentos que façam a pessoa feliz, como comer a refeição favorita, um passeio no fim de tarde ou o contato com um ente querido.