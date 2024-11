A apresentadora Tata Werneck aproveitou esta quinta-feira (28) para compartilhar alguns registros de infância. "Mermao, olha isso! Com as musas Angélica e Yasmin Brunet", escreveu na legenda de uma delas, em que a filha de Luiza Brunet aparece no colo da intérprete de Vou de Táxi, abraçando também a outra fã mirim.