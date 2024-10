Cegonha Notícia

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho

Assessoria do casal divulgou a novidade nesta quarta-feira. Ainda no início de setembro, o ator revelou o noivado com a apresentadora

16/10/2024 - 10h27min Atualizada em 16/10/2024 - 10h31min