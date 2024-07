Bate-papo Notícia

Maya Massafera conta por que perdeu quase 30 quilos em processo de transição de gênero

Influenciadora conversou com os seguidores pelos stories do Instagram no domingo. Por vídeos, ela deu detalhes sobre a atual relação com o seu corpo e falou sobre a vida amorosa

22/07/2024 - 10h12min Atualizada em 22/07/2024 - 10h14min