Maya Massafera mostrou, pela primeira vez, como ficou a sua voz após as cirurgias de feminilização vocal pelas quais passou recentemente, sendo a última realizada há 15 dias. Em tom de desabafo, a influenciadora divulgou um vídeo (assista abaixo), na noite desta terça-feira (16), lamentando as cobranças em cima da sua transição, em especial por conta do mistério em cima da sua voz: