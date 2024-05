A influenciadora digital Maya Massafera — anteriormente conhecida como Matheus Mazzafera, do canal no YouTube Hottel Mazzafera — afirmou nesta quinta-feira (2) que é uma mulher trans. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma imagem com partes da sua nova certidão de nascimento, a qual passa a contar com o novo nome e com a indicação do gênero feminino.