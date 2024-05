Em clima de romance, Vanessa Lopes, de 22 anos, compartilhou uma foto abraçada com o músico pernambucano Lucas Mamede, de 21. Publicada nos stories da influencer, a imagem encerra uma sequência de registros feitos durante o feriado dessa quarta-feira (1°), Dia do Trabalhador, em que aparece também jogando bola com amigos em um parque.