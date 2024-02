Após 12 dias no Big Brother Brasil 2024, a influenciadora digital Vanessa Lopes desistiu do programa. No entanto, durante a participação no reality, o seu comportamento fora do comum chamou atenção, levantando questões sobre a sua saúde mental. No último domingo (18), a ex-BBB participou do “Fantástico”, programa da TV Globo, e esclareceu o assunto, afirmando ter sido diagnosticada com um quadro psicótico agudo.