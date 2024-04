Suri Cruise, filha dos atores Tom Cruise e Katie Holmes, completa 18 anos nesta quinta-feira (18). A menina chegou a ganhar a alcunha de "criança mais elegante do mundo" no início dos anos 2010, mas hoje leva uma vida discreta e afastada do pai. Os únicos registros atuais da jovem são de paparazzi, geralmente reproduzidos em perfis de fãs dela (veja abaixo).