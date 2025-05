O que pode levar à perda do bebê na reta final da gestação, como aconteceu com Tati Machado e Micheli Machado? 

A equipe da apresentadora Tati Machado , 33 anos, anunciou na terça-feira (13) que ela perdeu o bebê que esperava. O mesmo ocorreu com Micheli Machado , segundo comunicado divulgado nas redes sociais na segunda (12). As duas estavam na reta final da gestação . Especialistas alertam que casos como esses não são comuns e, às vezes, não podem ser evitados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que um natimorto é um bebê nascido sem sinais de vida a partir das 28 semanas de gravidez. Segundo dados de 2020 da organização, dois milhões de bebês nascem mortos todos os anos no mundo, sendo a maioria dos casos (84%) em países de baixa ou média renda. De acordo com estudos, o cenário nacional tem particularidades.

Por que os bebês morrem?

— Entre as causas fetais, destacamos malformações , síndromes e infecções congênitas, distúrbios no crescimento fetal e da perfusão placentária (processo pelo qual o sangue da mãe irriga a placenta, permitindo a nutrição do bebê) — acrescenta Edson Vieira da Cunha Filho, chefe de serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento.

Fatores de risco

Mulheres com gestação de alto risco tem uma maior incidência de óbito fetal. O risco pode ser oriundo de alguma condição patológica como hipertensão e diabetes ou, em pessoas saudáveis, alguns fatores como a idade materna. Ter mais de 35 ou 40 anos no momento da gravidez pode ser um fator de risco.

Como evitar?

Para os especialistas, é essencial que as mães estabilizem as doenças conhecidas antes da gravidez — com controle da pressão, no caso das hipertensas, e controle da glicose, no caso das diabéticas —, mantenham hábitos saudáveis e realizem o pré-natal adequadamente, principalmente se houver fatores de risco.