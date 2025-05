Mark Carney implementará cortes de impostos quando Parlamento canadense reabrir trabalhos

O governo liberal do Canadá cumprirá sua promessa de redução de impostos para a renda média e a medida entrará em vigor antes de 1º de julho, disse o primeiro-ministro do país, Mark Carney, nesta quarta-feira, 14.

"Estamos agindo com base na acessibilidade econômica à medida que procuramos construir essa economia", declarou Carney ao final de uma reunião do gabinete.

O corte de impostos foi uma das promessas feitas por Carney durante uma campanha eleitoral que culminou com os liberais conquistando o maior número de assentos na legislatura. A redução dos impostos custará ao Tesouro cerca de 22 bilhões de dólares canadenses, ou o equivalente a US$ 15,78 bilhões, em um período de quatro anos. De acordo com Carney, isso proporcionaria a uma família de duas rendas uma economia de até 800 dólares canadenses por ano.