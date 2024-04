Após deixar o BBB 24 e descobrir que está solteiro, Lucas Henrique, o Buda, confirmou que conseguiu conversar com a ex-mulher, Camila Moura. O primeiro contato entre os dois após o confinamento ocorreu durante o programa Mais Você, na semana passada. No entanto, o carioca revelou que também conseguiu falar com ela por telefone.