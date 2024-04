O Big Brother Brasil 24 definiu o campeão na madrugada desta quarta-feira (17), consagrando Davi como o grande vencedor, com 60,52% da média dos votos. Para o evento especial, o agora milionário e os finalistas Matteus e Isabelle receberam looks especiais. Do lado de fora, os ex-brothers e sisters também capricharam nas produções.