Com mais de 10 milhões de seguidores em cada rede social, a influenciadora Surthany Hejeij, 31 anos, também conhecida como Surthany Cooks, está mandando um recado contra o desperdício de alimentos. Seus vídeos começam geralmente com imagens de outros influenciadores desperdiçando comida e, em seguida, ela aparece reproduzindo o prato ou fazendo receitas com o ingrediente desperdiçado.