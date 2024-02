Após enfrentar uma maratona para conseguir assistir ao namorado Travis Kelce, o tight end do Kansas City Chiefs, erguer o terceiro título dele, Taylor Swift e o jogador protagonizaram um momento fofo ao celebrar a vitória do time contra o San Francisco 49ers no último Super Bowl. Na ocasião, Kelce estava microfonado para dar entrevistas, o que garantiu o registro da breve conversa do casal.