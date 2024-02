A história segue sendo escrita por Patrick Mahomes. O quarterback do Kansas City Chiefs liderou a franquia na vitória diante do San Francisco 49ers, por 25 a 22, no Super Bowl LVIII, neste domingo (11), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Com isso, há um bicampeão da NFL depois de duas décadas e os Chiefs chegam ao quarto título da sua história. A partida foi decidida na prorrogação e com Patrick Mahomes sendo decisivo.