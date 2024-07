Sábado terá feira de desapegos, quermesse solidária e muito forró

Te agasalha bem e vai curtir a rua com feira em dobro neste fíndi. No sábado, tem Brick de Desapegos na Rua Vieira de Castro (entre a Rua Olavo Bilac e a Av. Venâncio Aires), das 11h às 19h. Serão cerca de 45 expositores entre desapegos, brechós e moda autoral. Aí você já aproveita para conhecer e prestigiar a gastronomia do local, já que as operações Gracejo 831, Centro Peruano, Ajeum Panqueca Bar e Ennio’s Pizzas estarão abertas oferecendo gostosuras.