Provei e me apaixonei: os brownies da Dolcétto, criação da Camila Aguinsky, 23 anos, estudante de Gastronomia, que desde pequena foi inspirada pela mãe e avó que faziam bolos e doces em casa. As receitas dos brownies são adaptações idealizadas e testadas pela própria Camila. O resultado é um produto delicioso, com muito sabor e uma textura agradável. O difícil é comer um só.