O baixo Rio Branco, extensão do Bom Fim, é um bairro simpático, ainda com muitas casas, a maioria antigas. Não sei se está certo chamar de baixo Rio Branco. É que o quadrilátero delimitado pela Ramiro, Vasco, Mariante e Protásio é bem diferente do Rio Branco mais chique que atravessa a Goethe.