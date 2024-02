Uma ação realizada por alunos do Colégio Anchieta mobilizou agentes da Brigada Militar (BM) na manhã desta segunda-feira (19), que foi marcada pelo retorno das aulas da Educação Básica em Porto Alegre. O ato organizado por estudantes do 3º ano do Ensino Médio gerou aglomeração no entorno da instituição e bloqueio de trânsito na Avenida Nilo Peçanha, já que o uso de sinalizadores atrapalhou a visibilidade na via.