Estive na Barra do Chuí, ali onde o Rio Grande do Sul termina para virar Uruguai. As distâncias mais curtas e, sem dúvida, a estrutura turística explicam o Litoral Norte ser mais popular, mas a Barrinha, o Cassino, o Hermenegildo e a Barra do Chuí têm os seus muitos encantos. Incluindo as grandes extensões de areia que dão uma sensação de praia particular, dependendo do lugar em que se estenda a toalha.