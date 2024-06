Salões, estéticas, barbearias e esmalterias foram alguns entre os tantos fortemente impactados pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no último mês. Empreendedores de diferentes regiões do Estado vinham buscando recuperar os prejuízos econômicos provocados pela pandemia de covid-19. Quando menos esperavam, viram os negócios serem invadidos pela água.