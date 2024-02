Hoje, eu trago duas dicas valiosas para quem vai passar o verão "saariano" no Rio de Janeiro. A primeira - e mais básica - é não deixar de se hidratar. A segunda é fuja para as montanhas. Brincadeiras à parte, não estamos nos referindo ao alto do Cristo do Corcovado e nem ao Pão de Açúcar. Mas, sim, à Serra que fica no Distrito de Secretário, no município de Petrópolis.