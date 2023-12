Petiscos e pratos preparados com miúdos e carnes de segunda - como moela, língua e coração - com técnicas modernas e um olhar contemporâneo. Essa é a proposta do chef João Diamante com seu novo gastrobar Diamante, na Tijuca. É o lugar em que o cozinheiro usa e abusa do seu talento e experiência para lapidar uma gastronomia bruta a fim de mostrar todo o sabor que a comida pode oferecer.