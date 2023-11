A casa de fachada colorida da Rua Barão de Iguatemi, no bairro da Praça da Bandeira, abriga uma das novidades mais bacanas do Rio de Janeiro: o Sofia. O novo restaurante da chef Kátia Barbosa é uma espécie de embaixada da comida brasileira com toques e técnicas de alta gastronomia, além de uma homenagem a Dona Sofia, de 92 anos, mãe da Katita. É também, podemos dizer, a “Casa das Sete Mulheres” carioca, numa analogia à história do livro da autora gaúcha Letícia Wierzchowski. São três sous chefs, uma bartender e duas atendentes, sob o comando da consagrada chef, tocando a operação, seja no almoço ou no jantar.