O Rio de Janeiro anda numa efervescência gastronômica bem especial. Novidades abrindo todo mês. Um sinal de que está assumindo cada vez mais o papel de protagonista no cenário nacional da gastronomia. Mas dentre as novidades, um segmento vem se destacando: o de botecagem. A comida mais informal, mas com toques e vieses diferentes, por vezes gourmet, parece estar caindo nas graças do carioca. Afinal, se é algo para se comer em pé ou em mesas pela calçada, e tem um quê de ver e ser visto, o povo gosta. Duas regiões da cidade andam concentrando esse burburinho. O bairro Botafogo, que se consolida como um dos principais pólos gastronômicos da cidade, e a divisa entre a Lapa e a Glória, que, com a chegada de novos bares, vem sendo revitalizada.

Neste contexto, indico cinco lugares novos que estão no hype e valem a pena conhecer.

Siga o Destemperados no Instagram e fique por dentro das principais novidades gastronômicas da região.

Jurubeba

Aberto em janeiro passado, o Jurubeba é um bar que une a autenticidade do botequim carioca à criatividade gastronômica. A calçada está sempre lotada de pessoas, seja no meio ou aos fins de semana. Além do chope gelado, o bar oferece carta de drinques autorais assinada pela bartender Paula Diniz.

A casa traz elementos da comida de botequim, mas com toque gourmet e técnicas mais apuradas de quem já teve uma estrela Michelin. No caso, o chef e proprietário Elia Schramm. Como nos pratos Mocotó do Jurubeba (R$ 21), feito no caldo com feijão branco, paio, farofinha e cheiro verde; Moelinha Ferrugem (R$ 38), de galinha na pressão com molho ferrugem e salsinha; e o Maria Bonita & Lampião (R$ 37), de queijo coalho grelhado na chapa com melado picante e crocante de caju.

Jurubeba

Rua Real Grandeza, 196 - Botafogo

Segunda-feira, das 12h às 0h. Terça, fechado. Quarta a sábado, das 12h às 0h. Domingo, das 12h às 23h

@jurubeba.bar

O Glorioso Sushi

Inaugurado em janeiro deste ano, o lugar é um boteco sem as características de um izakaya, o seu similar japonês. Em pouquíssimo tempo, se tornou um ponto de encontro queridinho dos cariocas. Apesar de estar no nome da casa, não há sushi no menu, onde reinam os Handrolls, salmão (R$ 20) e atum (R$ 22); Tacos Noris, feitos com tempurá de alga nori e com recheios como spicy tuna (R$ 26), salmão cream cheese (R$ 26) e guacamole com cogumelos (R$ 20); Takoyakis (bolinhas feitas com massa de panqueca japonesa) de camarão e catupiry (R$ 38 – 6 unids); Onigiris Spicy Tuna (R$ 19), salmão e cream cheese (R$ 19) e de ameixa e tamago (R$ 16), entre outros pratos fritos e feitos na chapa.

Além de coquetéis clássicos e autorais e cervejas geladas, pode se pedir saquês nacionais, premium e o próprio da casa, em garrafas de cerveja de 600ml (R$ 69) e no copo de 200ml (R$ 24).

O Glorioso Sushi

Rua Fernandes Guimarães 53 – Botafogo.

Terça a sexta, das 18h às 2h. Sábado, das 14h às 2h; Domingo, das 14h às 23h.

@ogloriososushidebotafogo

Chanchada Bar

O bar se mantém no hype mesmo depois de três anos de inaugurado. Ainda é comum ver a clientela tomar conta de toda a frente e se espalhar pela calçada até a esquina. Em agosto de 2024, expandiu o espaço, agregando a loja ao lado, totalizando 20m² a mais. E ainda assim é insuficiente para abrigar o fluxo de pessoas. O segredo da casa? “Uma legítima gastronomia de botequim, chope gelado e coquetelaria descomplicada, sem firulas e nem ingredientes requintados", explica o chef e sócio, Bruno Katz.

O cardápio, dividido em Salgados, Frios do Bar, Baixelas, Chanchando junto, Sanduíches e Sobremesa, reserva boas pedidas culinárias e etílicas. Como a Batatonese de Marisco com pico de galo e coentro (R$ 39), o Atolo no Chanchada (600g costela Angus com molho ferrugem e servida com aipim na manteiga de garrafa – R$119), a Milanesa Chanchuda (milanesa de carne, queijo derretido, tomate e orégano – R$ 68), entre outros.

Chanchada Bar

Rua General Polidoro, 164 b - Botafogo, Rio de Janeiro.

Terça à sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 11h às 23h.

@chanchadabar

Suru bar

A casa completou um ano de vida no início de 2025 e desde então não há um dia que esteja vazia. Democrático, despojado e com uma mistura de referências e de culturas, o bar é a realização do sonho da dupla premiada de mixologistas Igor Renovato e Raí Mendes.

Da cozinha saem petiscos inspirados em clássicos do Rio e de Minas Gerais, como torresmo, azeitonas temperadas, ovo de codorna, batata calabresa, mix de picles, entre outros. Tem até rollmops (filé de sardinha curada enrolada com conserva de cebola pérola – R$ 16), risole de língua (R$ 15) e petiscos para compartilhar – entre porções de pernil com farofa de cebola (R$ 45), bolo de carne à parmegiana (almôndegas cobertas com molho pomodoro e queijo, servido com pão da casa, R$ 39) e pão de queijo frito com melaço picante (R$ 27 – 6 unidades). O menu é elaborado pela chef Roberta Antonia, do Casa 201.

Além de cerveja de garrafa gelada (a partir de R$ 13), do bar saem coquetéis clássicos brasileiros, autorais e, principalmente, populares, como o Surupinga (cachaça, jurupinga e frutas da estação – R$28) e o Surubeba (Jurubeba, Cinzano e Cynar), servidos em copo barriquinha (R$ 15, cada).

SURU Bar

Rua da Lapa, 151. Lapa.

Segunda a quarta, das 17h à 1h. Quinta e sexta, das 17h às 2h. Sábado, das 12h às 2h. Domingo, das 12h às 19h.

@surubar.rj

Jurema

O bar está localizado em uma rua, que é considerado patrimônio histórico do Rio de Janeiro por conta do conjunto arquitetônico de sobrados em estilo eclético. Por lá, já residiram nomes como Madame Satã, Manuel Bandeira e Chiquinha Gonzaga. Com a revitalização daquele trecho da Lapa, coladinha com a Glória, a rua se tornou um ponto de encontro. A aposta do Jurema é a cozinha brasileira. O cardápio é assinado pelo chef Pedro Attayde e visa destacar insumos nacionais, como hortaliças, grãos e raízes. Não deixe de provar: Bala de Barriga, cubos de barriga curados e assados em caramelo de vinho tinto e tomilho (R$32); na Coxinha creme, coxinha de frango confitado empanada e frita, servida com coalhada da casa (R$18); e no Sanduíche de Rosbife, servido com molho tártaro, cebola pérola e picles de pimenta de cheiro na baguete de fermentação natural (R$37).

O bar conta com drinques autorais criados pelo bartender Zurriê Firmo, idealizador do movimento Carta Black, onde há a preservação da cultura afro brasileira e a inclusão nacional. Na carta, destaque para as bebidas com Cachaça. Entre as opções, Romeu e Julieta – tequila, triple sec, goiaba, borda de sal de urucum e queijo meia cura (R$ 35); Capivara de Jesus – cachaça, guaraná Jesus e limão (R$ 22); e o Tamarindo Sour – cachaça e mix cítrico de tamarindo (R$ 24).

Jurema Bar

Rua Morais e Vale, 47 – Lapa.

Segunda, das 18h à 0h. Terça – fechado. Quarta, das 17h à 1h. Quinta e sexta, das 17h às 2h. Sábados, das 11h30 às 2h. Domingo, das 11h30 às 20h.

@jurema.bar