Talvez o cheiro do café seja um dos primeiros aromas que criamos memória olfativa. Um dos fatores para crer nisso é que ele está presente nas mais diversas casas mundo a fora. Há quem consuma pela manhã para acordar – e o café passadinho tem seu valor, seu conforto e seu aroma único. Há quem não abra mão do espresso após a refeição, rico em óleos que auxiliam na digestão. E tem aqueles que estão sempre com uma xícara de café na mão, que já são tão acostumados com a cafeína que ela não atrapalha o sono.