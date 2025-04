Renata já ganhou o "BBB 25"? Reality chega à final com resultado previsível, mas com esperança de reviravolta por parte do público

Guilherme, João Pedro e Renata disputam a final do "BBB 25". Globo / Divulgacao

A edição do Big Brother Brasil "mais imprevisível dos últimos tempos", como definiu Tadeu Schmidt inúmeras vezes ao longo desta temporada, chegará ao fim na noite desta terça-feira (22) da forma mais previsível possível.

A grande final do programa não deve reservar surpresas sobre quem levará para casa o prêmio de R$ 2,7 milhões. Após as eliminações de Vinicius, Diego Hypólito e Vitória Strada, ficou claro que o BBB 25 já tem sua campeã definida: Renata Saldanha.

Ela disputa o lugar mais alto do pódio com João Pedro e Guilherme, mas o páreo não será difícil para a cearense. Enquetes realizadas por diferentes portais da internet sinalizam a ampla vantagem de Renata sobre os concorrentes. O mérito vai para a torcida da bailarina, que conseguiu eliminar os grandes favoritos da edição, criando um cenário confortável para que a sister disputasse a final.

De um lado está João Pedro, um completo figurante no pódio do BBB 25. Em 100 dias de programa, o goiano não se mostrou relevante para o jogo, tampouco conquistou a simpatia dos espectadores – o mesmo vale para o irmão gêmeo dele, João Gabriel, eliminado há algumas semanas. Ele chega à final devido ao bom desempenho em provas e ao apoio da torcida de Renata, mas sem chances de conquistar nada além do terceiro lugar.

Na outra ponta da disputa está Guilherme, que merecia vencer, mas não vai. O pernambucano soube jogar o jogo do BBB e aproveitou todas as oportunidades que teve de se posicionar. Gostando ou não da trajetória construída pelo brother, ninguém poderá falar que ele passou batido pela edição: tomou partido em todos os embates que mobilizaram a casa e nunca fugiu de se comprometer – algo sempre muito valorizado pelos espectadores.

É provável que o genro de Joselma conquiste um amargo segundo lugar no pódio do BBB 25. Amargo porque, para grande parte dos espectadores (talvez a maior parte deles), Guilherme é quem mereceria encher os bolsos com o prêmio de R$ 2,7 milhões.

Mas como vencer o engajamento da torcida de Renata? O público tem esperança, porém, o cenário não se mostra favorável.

Torcidas ainda mandam no jogo

A maior lição deixada pelo BBB 25 é que a mudança no esquema de votação ainda não é páreo para a força dos fã-clubes. Desde a edição passada, as eliminações ocorrem pela média calculada entre o voto único, por meio do qual o espectador pode votar uma única vez em quem deseja eliminar, e o voto da torcida, que não coloca limite à quantidade de votos dados por cada um.

A inovação foi criada para evitar a repetição de desfechos indigestos como o do BBB 23, com a vitória de Amanda Meirelles. A sister se tornou campeã sem ter tido qualquer relevância para o jogo, graças aos mutirões organizados por sua torcida. O resultado foi como uma facada para os espectadores "raiz", o que levou a direção do reality a criar um novo sistema de votos.

Diante da provável vitória de Renata na noite de hoje, ficará provado que a mudança ainda não é suficiente para garantir a vontade da maioria. Isso porque, em boa parte dos paredões que disputou, a cearense foi a mais votada na modalidade de voto único. Isso significa que um número maior de espectadores queria que Renata saísse do BBB, mas a sister se salvou pelo voto da torcida, chegando até a final.

Renata merece vencer?

Entretanto, seria injusto comparar as trajetórias de Renata e Amanda. Diferentemente da campeã do BBB 23, a provável campeã do BBB 25 não foi uma planta no reality. Renata movimentou o jogo e esteve no centro de alguns dos principais enredos da temporada. Sem dúvidas, é alguém que merece estar na final, mas não detém o mérito necessário ao título de campeã.

Nomes como Aline e Vinicius, eliminados também pela torcida da cearense, fariam bem mais jus à vitória. Afinal, os amigos tiveram protagonismo desde o primeiro dia do BBB 25 – literalmente, pois com apenas um dia de programa no ar, eles já eram alvos do grupo liderado por Marcelo e Edilberto.

Já Renata se tornou relevante somente após a vitrine do Seu Fifi. A dinâmica levou a sister até um shopping do Rio de Janeiro, de onde recebeu informações externas passadas diretamente pelo público. Ao retornar para o confinamento, ela demonstrou que finalmente havia acordado para o jogo, mas rapidamente pegou no sono outra vez.

Por isso, ao se tornar campeã do BBB 25, Renata conquistará um prêmio capaz de mudar os rumos da sua vida, mas nem de longe entrará para a história do Big Brother Brasil.