A eliminação de Vinicius na noite de domingo (13) vai ao encontro do que Tadeu Schmidt vem falando há algum tempo acerca do BBB 25: "Esta é a edição mais imprevisível dos últimos anos". Faltando uma semana para a grande final, na próxima terça-feira (22), é impossível afirmar com certeza quem será o campeão do reality.

Vinicius teve uma trajetória irretocável como competidor, sendo o participante favorito de grande parte dos espectadores. Ainda assim, o baiano não conseguiu vencer o engajamento da torcida de Renata, que aparece como uma forte candidata a faturar o prêmio final do programa.

Uma das lições deixadas pelo BBB 25 é que a mudança no esquema de votação ainda não é páreo para a força dos fã-clubes. Desde a edição passada, as eliminações ocorrem pela média calculada entre o voto único, por meio do qual o espectador pode votar uma única vez em quem deseja eliminar, e o voto da torcida, que não coloca limite à quantidade de votos dados por cada um.

No último paredão, Renata recebeu 46,23% da média de votos, contra 52,69% de Vinicius. Contudo, ela foi a mais votada na modalidade de voto único. Isso quer dizer que um número maior de espectadores queria que Renata saísse do BBB, mas a sister se salvou por ter sido bem menos votada pelo voto da torcida. Nesta modalidade, Vinicius recebeu 59,81%, enquanto a cearense teve apenas 39,83%. No cálculo da média, foi o que pesou para que o baiano acabasse eliminado.

Quem pode vencer o "BBB 25"?

O resultado demonstra que Renata está longe de ser a participante favorita dos espectadores em termos quantitativos, mas tem a torcida mais engajada da edição. Sabe-se que os fãs da sister não medirão esforço para alçá-la ao posto de campeã, entretanto, a missão não será tão fácil assim.

Na noite desta terça-feira (15), mais uma eliminação marcará o modo turbo do programa. Desta vez, a disputa está entre Guilherme, Joselma e Renata – que, ao menos nesta noite, não parece ter com o que se preocupar. O mais provável é que a eliminada seja Joselma, cuja trajetória teve poucos momentos de impacto.

Porém, outros participantes seguem como pedras no sapato dos fãs da bailarina: Diego Hypólito, Vitória Strada e Guilherme. Assim como a cearense, os três são fortíssimos candidatos a ganhar o BBB 25.

Diego Hypólito divertiu o público com sua personalidade irreverente e causou comoção ao demonstrar as próprias fragilidades. Em troca, conseguiu conquistar a empatia e o carinho dos espectadores – sobretudo dos mais velhos, que olham para o ex-ginasta com olhos paternais.

O cenário de Vitória Strada é parecido – não por acaso, ela e Diego Hypólito formam uma das duplas mais engraçadas que já passaram pelo BBB. Mas além de ser extremamente cativante, a gaúcha tem a seu favor o fato de ter sido injustiçada pelas irmãs Camilla e Thamiris. O episódio acabou ajudando Vitória, que se tornou uma espécie de mocinha da edição.

Já Guilherme peca em não ter construído um enredo essencialmente seu, mas ganha por ter conseguido aproveitar todas as oportunidades que teve de se posicionar. Ninguém pode falar que o genro de Joselma passou batido pelo BBB, porque, do início ao fim da temporada, ele mostrou estar disposto a jogar – algo sempre muito valorizado pelos espectadores.

É seguro projetar ao menos um dos três na final da próxima terça. Aliás, se dependesse somente da vontade da maioria, o trio subiria junto ao pódio, dividindo entre si os prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar.

Renata sai do paredão direto para a final?

Contudo, é preciso ser realista: Renata dificilmente não chegará à final. A dúvida recai sobre quem a acompanhará na disputa final.

Neste ponto, João Pedro também aparece como candidato. O gêmeo não tem a menor chance de vencer o programa, mas vai tão bem nas provas que pode acabar se tornando finalista. Caso vença as próximas disputas pela liderança (vale lembrar que as duas últimas foram conquistadas por ele), João Pedro garante sua vaga na final – mesmo que a ideia de tê-lo como finalista não agrade em nada o público.

De todo modo, a real disputa será entre Renata e o representante do trio que conseguir chegar lá. Considerando um possível embate direto com a cearense, Vitória Strada parece ter as maiores chances de se tornar campeã.

Se isso acontecer, será a prova de que a vontade da maioria é o que impera no Big Brother Brasil. Porém, se na próxima semana Tadeu Schmidt anunciar Renata como a grande campeã, saberemos que as torcidas ainda podem atrapalhar bastante – aos moldes do que aconteceu no BBB 23, vencido pelo fã-clube de Amanda Meirelles.

O que deu certo e o que deu errado no "BBB 25"

Independentemente de quem levará o prêmio milionário para casa, o BBB 25 tem um campeão moral: Rodrigo Dourado, substituto de Boninho como diretor da área de realities da Globo.

O novo "big boss" fez de tudo para que a temporada se mantivesse aquecida do início ao fim. Não faltaram dinâmicas inovadoras, que incitaram os brothers e sisters a se comprometerem verdadeiramente com o jogo (e com as tretas).

É bem verdade que os participantes nem sempre corresponderam da forma esperada, mas a culpa não pode ser atribuída à direção do reality. Dourado conseguiu tornar o programa interessante mesmo com a pouca disposição do elenco, e merece ser reconhecido por isso.

Ainda assim, é preciso admitir que a dinâmica das duplas não deu certo. A ideia até parecia boa, mas acabou por se mostrar irrelevante para o jogo e confusa para o público.

Espera-se que a inovação seja abandonada na próxima temporada. Já a presença de famosos entre os elenco não só deve ser mantida, como também passar por uma ampliação.

O público adora acompanhar o comportamento das celebridades no programa. Prova disso é que, dos cinco camarotes que entraram no BBB 25, dois ainda estão na disputa e têm boas chances de chegar à final da próxima terça, quando será revelado o desfecho da edição mais imprevisível dos últimos tempos.