Diego Hypolito, Renata, Vitória Strada, Guilherme e João Pedro formam o top 5 do "BBB 25". Globoplay / Reprodução

A temporada dos participantes na casa do Big Brother Brasil 25 chega ao fim na terça-feira (22). O grande vencedor, que deixará o reality com um prêmio de R$ 2.720.000, será anunciado em uma grande festa ao vivo na TV Globo, após a novela Vale Tudo.

Artistas que conhecem bem a casa mais vigiada do Brasil retornam à residência e sobem ao palco em diferentes números musicais.

Cantores que fizeram parte de edições anteriores se juntam a Tadeu Schmidt e aos 21 brothers e sisters da atual temporada na área externa da casa. Além disso, dois familiares de cada um dos finalistas também participam da noite de decisão.

Enquanto isso, os três primeiros colocados acompanham a cerimônia e assistem a vídeos especiais da sala da casa.

No line-up do show, estão previstas as participações de Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24). Dono da voz da música-tema do reality, Paulo Ricardo também se apresenta.

O time da #RedeBBB, com Gil do Vigor, Ceci Ribeiro, Ed Gama, Ana Clara, Thiago Oliveira, Beatriz Reis, Pitel e Vitor diCastro, se junta aos convidados no gramado da casa, que conta ainda com uma grande passarela ligando o palco à plateia e com o pódio para a consagração dos finalistas.

Quem ainda está no BBB 25?

Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão no 18º paredão do BBB 25. O mais votado será eliminado nesta quinta-feira (17), no programa previsto para começar às 22h25min. Além deles, Guilherme e João Pedro permanecem no programa.

Após a eliminação, será disputada uma prova do líder que dará ao vencedor um espaço na final. Os três restantes enfrentam o último paredão. Domingo começa a votação para o grande campeão.

Programação

Além da final ao vivo na TV Globo e no Globoplay, logo após Vale Tudo, o BBB encerra os cem dias de temporada com uma programação especial.

Ana Clara e Ed Gama entram na casa ao vivo para conversar com o campeão e os finalistas.

Transmissão ao vivo no site oficial e no Globoplay.

Participantes premiados em categorias votadas pelo público, com votação aberta após a final.

Ana Clara e Ed Gama reúnem os ex-participantes para relembrar os melhores momentos da temporada.

Big Show: Episódio final disponível no dia 21, à meia-noite.

Mesacast BBB: Último episódio disponível no dia 22, às 20h.

Quem já foi eliminado do reality show?