Renata, do "BBB 25", está sabendo usar as informações recebidas na vitrine do Seu Fifi? Assista 

O jogo do BBB 25 está aquecido como nunca. Os brothers e sisters têm estado empenhados em colocar fogo no parquinho, o que garantiu embates memoráveis ao longo da última semana. As principais tretas estarão no episódio desta quarta-feira (19) do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do BBB 25.

Ao vivo no YouTube e em GZH, a partir do meio-dia, o programa repercute a dinâmica responsável por instaurar o caos no reality: a vitrine do Seu Fifi, que levou Renata a um shopping do Rio de Janeiro para receber informações do público. Mas será que a sister está sabendo usar o privilégio a seu favor?

A opinião fica por conta do convidado João Finamor, professor da área de marketing digital na ESPM e comentarista do reality show nas redes sociais.

Ao lado das apresentadoras Camila Bengo, Kizzy Abreu e Rafaela Knevitz, ele dará pitacos sobre as estratégias da cearense e outros tópicos que marcaram a semana no reality, como a eliminação de Gracyanne Barbosa.