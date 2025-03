O que levou Camilla a deixar o "BBB 25" com alta rejeição? Assista

A eliminação de Camilla deve dar novos rumos ao jogo do BBB 25. Na noite de terça (4), a sister deixou a casa mais vigiada do Brasil com uma rejeição de 94,67%. Os motivos que levaram à saída dela serão debatidos no episódio desta quarta-feira (5) do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do reality show. O programa será transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, no YouTube e em GZH (assista na tela acima).