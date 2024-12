Apesar de eles terem se relacionado por cerca de dois anos até a morte do piloto, em 1994, o romance quase não é retratado na produção e o tempo de tela de Adriane é menor do que três minutos.

Omitida da série, a história do relacionamento dos dois já foi narrada anteriormente pela própria Adriane. Seis meses após o falecimento do piloto, ela lançou o livro O Caminho das Borboletas - Meus 405 dias ao lado de Ayrton Senna, em parceria com o jornalista Nirlando Beirão.