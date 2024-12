Resumo de Shrek Para Sempre

Shrek está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin. Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.