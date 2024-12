O diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, conversou rapidamente com a imprensa nos bastidores da gravação do especial de Roberto Carlos no Allianz Parque, em São Paulo, na sexta-feira (29). Era a última vez que ele dirigia um programa na TV Globo, da qual se desligará no final de dezembro, depois de mais de 40 anos de emissora.