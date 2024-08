Juan Paiva coleciona personagens sofredores na carreira

São nove anos de carreira, mas pelo tanto que Juan Paiva já sofreu em cena, adquiriu experiência de veterano. Afinal, seus personagens costumam passar por situações dramáticas, exigindo interpretações viscerais do jovem ator, que impressiona a cada trabalho. Depois de tantos perrengues, fica aqui nossa torcida para que Juan seja escalado para fazer uma comédia, que ria mais do que chore nas gravações, porque até agora, é só sofrência! Relembre alguns trabalhos do artista que emocionaram o público.