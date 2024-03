Deve ser difícil dar vida a um personagem que já foi interpretado por quem está logo ali, acompanhando tudo bem de perto. Esse é o desafio de Juan Paiva em Renascer, afinal, enquanto vive João Pedro, o jovem ator é observado de perto por Marcos Palmeira, que há 31 anos fez o filho rejeitado do coronel José Inocêncio. Mas, pelo que temos acompanhado até agora no remake, Juan não se intimida e imprime verdade a cada olhar, em cenas complexas e com uma história de peso nas mãos.